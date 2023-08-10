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01:37, 10 августа 2023Наука и техника

Пентагон продемонстрирует уничтожение роя дронов сразу несколькими способами

Пентагон продемонстрирует уничтожение роя БПЛА несколькими способами в 2024 году

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Пентагон намерен продемонстрировать уничтожение роя дронов сразу несколькими способами в июне 2024 года. Об этом сообщает Defense News.

По словам главы Объединенного управления по противодействию малым беспилотным авиационным системам, генерал-майора Шона Гейни, для ликвидации роя дронов планируется задействовать средства радиоэлектронной борьбы, микроволновую энергию и кинетические средства, в частности, орудия калибра 30 миллиметров.

Издание отмечает, что в запросе к промышленности, представители которой должны обеспечить соответствующую демонстрацию технологических возможностей, роем дронов называется группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющих скоординированное поведение для достижения общей цели.

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В июне директор по развитию Научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина сообщила, что в России создали систему кругового подавления дронов путем постановки всенаправленных помех высокой мощности «Аргус-Купол», которая способна уже в момент запуска пресечь полеты одного или нескольких дронов, включая рой беспилотников, в зоне своего действия.

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    Иван Потапов
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