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16:32, 30 июня 2023Наука и техника

В Москве представили «Аргус-Купол» для подавления дронов

На выставке «Экипировка» представили систему кругового подавления дронов «Аргус-Купол»

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

В России создали систему кругового подавления дронов путем постановки всенаправленных помех высокой мощности «Аргус-Купол». Об этом ТАСС сообщила директор по развитию Научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина.

«Аргус-Купол» впервые представили на выставке «Экипировка» в Москве. Представитель НПО отметила, что система способна уже в момент запуска пресечь полеты одного или нескольких дронов, включая рой беспилотников, в зоне своего действия. Предприятие разработало стационарную и мобильную версию изделия.

По словам Баландиной, несколько образцов системы применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Переносной "Аргус-Купол" можно применять для спасательных операций и для защиты объектов — окопов, опорных пунктов. Если мы берем более крупные антенны, увеличиваем радиус действия, то можем закрыть "Куполом" значимые объекты, в том числе и гражданские. Мы выпустили несколько образцов, они прекрасно прошли испытания и сейчас применяются в зоне СВО. После получения обратной связи система будет запущена в серию», — сказала она.

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Представитель предприятия подчеркнула, что особенность системы заключается в постановке помех всенаправленными антеннами и повышенной мощности излучения в необходимых диапазонах частот, что позволяет закрывать подступы к объекту со всех сторон.

Она добавила, что в зависимости от размера кейса и антенн можно менять радиус действия. «К примеру, на открытом поле нельзя использовать большой диаметр, там нужен "Купол" с радиусом действия от 150 до 300 квадратных метров, которую не замечают спутники, видят как ошибку. Таким образом система малого радиуса действия позволяет создать спасательный коридор для эвакуации», — сообщила Бадандина. По ее словам, под воздействием системы беспилотники останавливаются на месте или постепенно теряют высоту. В отдельных случаях происходит падение дронов на землю.

В мае руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщил, что в России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотных летательных аппаратов.

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    Даниил Иринин
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