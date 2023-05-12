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09:48, 12 мая 2023Наука и техника

В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от БПЛА

Kaspersky Antidrone: в России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от БПЛА

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказал руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.

По его словам, в компании наблюдают стабильный рост интереса к защите от БПЛА. «С января по апрель 2023 года спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал руководитель.

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В мае военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru заявил, что украинские беспилотники «Фурия» используют для разведки и корректировки артиллерийского огня.

В том же месяце военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что главным преимуществом БПЛА является дешевизна.

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Иван Потапов
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