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07:00, 6 мая 2023Наука и техника

Названы особенности использования военных БПЛА

Военный эксперт Рожин назвал главным преимущество БПЛА дешевизну
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главным преимуществом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является дешевизна. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Борис Рожин.

Специалист отметил, что дроны, как правило, дешевле самолетов и ракет. Также БПЛА можно создать самостоятельно, добавил он.

«А с учетом того, что количество средств ПВО у всех армий ограничено, то чем больше театр военных действий, тем больше проблем могут доставлять такие дроны», — объяснил Рожин.

При этом военный эксперт напомнил, что тенденция использования беспилотников не нова.

«Их применение возросло еще в ближневосточных конфликтах последних пяти-семи лет. И там они сыграли очень большую роль. Это касается как промышленных беспилотников, так и коммерческих дронов, которые закупались на открытом рынке или собирались в кустарных условиях», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее 5 мая стало известно, что беспилотник второй раз за несколько дней атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Киев отвергает обвинения в причастности.

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Варвара Кошечкина
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