Беспилотник снова атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани

SHOT: беспилотник снова атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Беспилотник второй раз за несколько дней атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. Атака произошла утром в пятницу, 5 мая. После атаки беспилотника начался пожар на площади 60 квадратов — его быстро потушили.

Из-за атаки дронов на заводе по переработке нефти образовалась дыра в бетоне, в настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Сотрудники завода рассказали, что перед ударом беспилотника был слышен «странный свист».

Первый раз после атаки беспилотников пожар на Ильском НПЗ Кубани начался в ночь на 4 мая — почти два дня назад. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. Известно, что первый дрон не достиг своей цели и упал на территории НПЗ, спустя 20 минут после этого там начался пожар. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

В сети впоследствии появились кадры атаки беспилотников на нефтезавод. На видеозаписи сначала слышен шум, затем вдали видна световая вспышка, за который следует громкий звук взрыва.