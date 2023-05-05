Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 5 мая 2023Россия

Беспилотник снова атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани

SHOT: беспилотник снова атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС России / ТАСС

Беспилотник второй раз за несколько дней атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. Атака произошла утром в пятницу, 5 мая. После атаки беспилотника начался пожар на площади 60 квадратов — его быстро потушили.

Из-за атаки дронов на заводе по переработке нефти образовалась дыра в бетоне, в настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Сотрудники завода рассказали, что перед ударом беспилотника был слышен «странный свист».

Первый раз после атаки беспилотников пожар на Ильском НПЗ Кубани начался в ночь на 4 мая — почти два дня назад. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. Известно, что первый дрон не достиг своей цели и упал на территории НПЗ, спустя 20 минут после этого там начался пожар. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

В сети впоследствии появились кадры атаки беспилотников на нефтезавод. На видеозаписи сначала слышен шум, затем вдали видна световая вспышка, за который следует громкий звук взрыва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя кафе
Лифт с подростком сорвался на юго-западе Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.