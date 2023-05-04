На заводе в российском регионе загорелись резервуары с нефтепродуктами

На Ильском заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — заявил он.

Глава региона уточнил, что на месте происшествия находятся 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники, а также туда прибыл глава района. По его словам, по предварительным данным пострадавших нет, а также отсутствует какая-либо угроза для местного населения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили о ликвидации открытого горения нефтебазы в поселке Волна. Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в ночь на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности. Уточняется, что огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и пять пожарных поездов.