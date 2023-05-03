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20:55, 3 мая 2023Россия

МЧС сообщило о ликвидации горения нефтебазы в Краснодарском крае

МЧС заявило о ликвидации открытого горения нефтебазы в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба губернатора / РИА Новости

Открытое горения резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

«Темрюкский район, поселок Волна, улица Таманская, 8. В 20:15 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Кубани в ночь на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности. По последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов.

Позднее в сети появилось видео, запечатлевшее возможный удар беспилотников по нефтебазе, из-за которого якобы впоследствии произошел пожар.

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Никита Абрамов
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