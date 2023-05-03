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15:10, 3 мая 2023Россия

Появилось видео возможного удара дронов ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае

Возможная атака украинских беспилотников по нефтебазе в Краснодарском крае попала на видео

Возможный ночной удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Краснодарском крае попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На появившихся в сети кадрах видно, что цистерны с топливом в Темрюкском районе региона атаковали сразу два дрона.

Камеры наблюдения запечатлели уничтожение одного беспилотника и падение второго на резервуар.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Кубани в ночь на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности, по последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов.

Марк Леонов
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