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04:57, 3 мая 2023Россия

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев: резервуар с нефтепродуктами горит в селе Волна Краснодарского края
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет, заявил Кондратьев.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше, заверил губернатор.

29 апреля в результате атаки беспилотников на Крым в Севастополе случился пожар на нефтебазе.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Марина Совина
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