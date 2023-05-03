Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев: резервуар с нефтепродуктами горит в селе Волна Краснодарского края

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет, заявил Кондратьев.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше, заверил губернатор.

29 апреля в результате атаки беспилотников на Крым в Севастополе случился пожар на нефтебазе.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.