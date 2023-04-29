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13:04, 29 апреля 2023Россия

Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь

Глава Крыма Аксенов рассказал, что регион был атакован несколькими дронами ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым и Севастополь. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава региона, атаки на Крым и Севастополь велись параллельно. Он уточнил, что российские средства противовоздушной обороны смогли сбить один из дронов, а второй был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Аксенов призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять исключительно официальным сообщениям властей.

Первые сообщения об инциденте в Севастополе появились утром 29 апреля

Около пяти утра по московскому времени губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в микрорайоне Казачья Бухта произошло возгорание резервуара с топливом.

Политик сразу же предположил, что пожар мог произойти из-за удара беспилотного летательного аппарата. Прибывшие на место инцидента пожарные присвоили возгоранию высший, четвертый класс сложности и оценили его площадь в одну тысячу квадратных метров.

Позже площадь пожара выросла до двух тысяч «квадратов», на этой площади возгорание было локализовано. Развожаев добавил, что инцидент никак не повлияет на снабжение города топливом.

В 12:48 губернатор Развожаев сообщил о ликвидации открытого горения.

Позже появились сообщения о падении в Крыму второго беспилотника

Первым об обнаружении обломков дрона самолетного типа сообщил Telegram-канал Mash. Аппарат был найден в двух километрах от села Зерновое в Красногвардейском районе полуострова.

По данным издания, беспилотный летательный аппарат имел конструкцию самолетного типа.

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Нес ли он на себе взрывчатые вещества или был дроном-разведчиком, не уточняется. На опубликованных изданием фотографиях обломков дрона видно, что на крылья беспилотника нанесена традиционная для ВСУ маркировка — кресты.

Дрон не нанес повреждений жилым домам, в результате инцидента никто не пострадал.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с беспилотников

Последняя из попыток ВСУ атаковать регионы произошла в ночь с воскресенья на понедельник, 24 апреля, когда украинские военные направили морские дроны в Севастополь. Тогда надводные беспилотники попытались прорваться в городскую бухту, но один из них был уничтожен, а второй взорвался сам.

Взрыв при ликвидации морских беспилотников попал на видео. Взрывной волной выбило стекла в нескольких окрестных домах. Городские власти обещали местным жителям устранить повреждения после подсчета ущерба.

Другая массированная попытка атаки произошла 16 января 2023 года. Тогда в районе Севастопольской бухты были уничтожены сразу 10 дронов ВСУ. 2 января губернатор Развожаев сообщал об отражении атаки двух беспилотников, а 7 января севастопольский глава заявлял, что силы ПВО сбили дрон над Северным молом в Севастопольской бухте.

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Аналогичные атаки совершались также в декабре и ноябре 2022 года.

В связи с возможными атаками на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей введен режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

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Марк Леонов
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