Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя

Губернатор Развожаев: система ПВО сработала в Севастополе, над морем сбиты 2 беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Севастополе вечером 2 января. По словам главы города Михаила Развожаева, над морем вблизи города сбиты два беспилотных летающих аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Сначала стало известно об одном сбитом дроне, спустя 40 минут появилась информация еще об одном беспилотнике. Губернатор заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку и призвал жителей сохранять спокойствие.

Беспилотники в районе Севастополя

В декабре Развожаев неоднократно сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 8 декабря корабль Черноморского флота уничтожил беспилотник в море близ города. 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега.

Военные сработали штатно, никто из севастопольцев не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе Михаил Развожаев губернатор Севастополя

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя. По мнению главы Севастополя, целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС. Он уточнил, что два дрона были сбиты при попытке приблизиться.

Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ

2 января сообщения о сбитых российскими системами ПВО украинских беспилотниках поступили сразу из нескольких регионов России. В частности, на подлете к Воронежу был сбит малогабаритный разведывательный дрон, запущенный с территории Украины. По словам властей, ночью его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны.

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Позднее стало известно о взрыве на побережье Азовского моря в районе Бердянска. Жители города сообщили, что около 13:45 по местному времени услышали громкий затяжной звук.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник, и опубликовал видео с места случившегося, на котором были запечатлены следы работы ПВО в небе и клубы дыма.