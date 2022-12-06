Над морем близ Севастополя сбили два беспилотника

Власти Севастополя сообщили, что близ города в море ночью были сбиты два беспилотника

В районе Севастополя ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора российского региона, передает ТАСС.

Там уточнили, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега. «Военные сработали штатно, никто из севастопольцев не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — сообщили в пресс-службе.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя.

До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.