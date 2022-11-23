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14:47, 23 ноября 2022Россия

Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море

МО РФ заявило о 5 сбитых беспилотниках ВСУ у газоконденсатных месторождений в Черном море

Фото: РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя. С таким отчетом в среду, 23 ноября, выступил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также сообщил, что в Запорожской области и на территории ЛНР удалось уничтожить два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предположил, что целью атаки беспилотников 23 ноября была Балаклавская ТЭС. Он уточнил, что два дрона были сбиты при попытке приблизиться.

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Также, по его данным, над акваторией Севастополя были отражены атаки трех беспилотников.

Ранее в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

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Анна Щербакова
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