Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море

МО РФ заявило о 5 сбитых беспилотниках ВСУ у газоконденсатных месторождений в Черном море

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя. С таким отчетом в среду, 23 ноября, выступил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также сообщил, что в Запорожской области и на территории ЛНР удалось уничтожить два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предположил, что целью атаки беспилотников 23 ноября была Балаклавская ТЭС. Он уточнил, что два дрона были сбиты при попытке приблизиться.

Также, по его данным, над акваторией Севастополя были отражены атаки трех беспилотников.

Ранее в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.