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19:26, 22 ноября 2022Россия

Очевидцы сообщили о возможной работе системы ПВО в Крыму

«Mash на волне»: под Евпаторией, предположительно, сработала система ПВО

Под Евпаторией в Крыму, предположительно, сработала система противовоздушнной обороны (ПВО). Кадры публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На видеозаписи виден, вероятно, выпущенный снаряд системы ПВО.

В местных Telegram-каналах также сообщают, что взрывы слышны в разных районах Севастополя.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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