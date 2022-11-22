Очевидцы сообщили о возможной работе системы ПВО в Крыму

«Mash на волне»: под Евпаторией, предположительно, сработала система ПВО

Под Евпаторией в Крыму, предположительно, сработала система противовоздушнной обороны (ПВО). Кадры публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На видеозаписи виден, вероятно, выпущенный снаряд системы ПВО.

В местных Telegram-каналах также сообщают, что взрывы слышны в разных районах Севастополя.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.