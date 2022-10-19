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15:09, 19 октября 2022Россия

Путин ввел особый режим в восьми регионах России

Президент Путин ввел средний уровень реагирования в 8 расположенных близ Украины регионах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России. Это следует из опубликованного на официальном портале Кремля президентского указа.

Указом президента особый режим вводится в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.

Местные власти могут ограничить движение транспорта и вести его досмотр. Также в восьми российских регионах может быть введен контроль за средствами и каналами связи. Введение перечисленных мер остается на усмотрение местных властей.

Ранее сообщалось, что в четырех российских регионах президентским указом объявлено военное положение.

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Валерий Розенберг
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