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14:50, 19 октября 2022Россия

Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 19 октября
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Его цитирует ТАСС.

По его словам, главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности. Президент поручил в трехдневный срок представить ему предложения о мерах, принимаемых на территориях четырех субъектов, где введено военное положение.

Глава государства сообщил, что указ о введении военного положения будет отправлен на утверждение Совфеда, подчеркнув, что Госдуму о решении также уведомили. Путин напомнил о действовавшем на новых российских территориях России режиме военного положения до того, как они вошли в состав страны. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — заявил он.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов.

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Анастасия Шейкина
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