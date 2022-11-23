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01:25, 23 ноября 2022Россия

В Севастополе назвали цель атаки беспилотников

Глава Севастополя Развожаев заявил, что целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС

Фото: Unsplash.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал целью атаки беспилотников Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС).

По его словам, два дрона были сбиты при попытке приблизиться. Глава города добавил, что нападение Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, намеревались приурочить к событию семилетней давности, когда была взорвана линия электропередач в Херсонской области, в результате чего в Крыму отключилось электричество.

Развожаев также сообщил, что над акваторией Севастополя были отражены атаки трех беспилотников.

Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Ранее губернатор заявил, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, сработали системы противовоздушной обороны, два БПЛА были сбиты.

До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

Это не первый инцидент в Севастополе. 29 октября Украина атаковала город с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флота отбили нападение, никто не пострадал.

После этого Россия обвинила Великобританию в причастности к произошедшему, доказательства были представлены всем заинтересованным сторонам, в том числе британскому послу и военному атташе.

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15 ноября 2022

Движение морского транспорта останавливали после атаки беспилотников

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено после атаки беспилотников, сообщило правительство города в Telegram-канале.

На конечных остановках запустили автобусы для передвижения по компенсационным маршрутам. Спустя час власти заявили, что движение восстановлено, катера и паром начали отправляться по расписанию.

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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор Крыма Сергей Аксенов продлил в ряде районов полуострова желтый уровень террористической опасности до 7 декабря, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, речь идет о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также о городских округах Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска.

Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами

Сергей Аксеновгубернатор Крыма

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Марина Совина
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