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19:30, 22 ноября 2022Россия

Севастополь атаковали беспилотники

Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что над городом ПВО сбили два беспилотника

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Два БПЛА были сбиты, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя сообщил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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