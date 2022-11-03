Россия представила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

Посол Келин: РФ представила доказательства причастности Лондона к атаке ВСУ на Севастополь

Доказательства причастности Лондона к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь были представлены всем заинтересованным сторонам, в том числе британскому послу и военному атташе. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин, сообщает ТАСС.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — заявил посол о связи Лондона и Киева.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия страны в атаке на Севастополь дронами со стороны ВСУ.

Беспилотники атаковали суда Черноморского флота 29 октября. Корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило в причастности к атаке Великобританию и назвало произошедшее террористическим актом.