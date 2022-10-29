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17:48, 29 октября 2022Россия

Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке

МО России: Москва останавливает участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Darla Hueske / Unsplash

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Об этом заявило Министерство обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и вновь назвало ее террористическим актом. В ведомстве отметили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

«С учетом проведенного (...) террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов (...) российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов». — объявило оборонное ведомство.

Условия восстановления участия России в сделке в сообщении Минобороны не озвучиваются.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.

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Валерий Розенберг
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