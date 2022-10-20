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03:35, 20 октября 2022Мир

Полянский оценил возможность продления «зерновой сделки»

Полянский призвал не быть слишком оптимистичными на счет продления «зерновой сделки»
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал не быть слишком оптимистичными на счет продления «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, часть договоренности, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.

Полянский добавил, что на сегодняшний день практические результаты очень скромные. «Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская», — подчеркнул он.

Соглашение по вывозу зерна с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Два связанных документа подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Согласно сделке, нужно открыть порты Одесской области для вывоза зерна и отменить санкции, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.

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Марина Совина
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