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07:35, 29 октября 2022Россия

Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте

Губернатор Развожаев: корабли Черноморского флота отбили атаку БЛА в Севастопольской бухте
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Власти города временно перекрыли судоходство через Севастопольскую бухту. Уточняется, что для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.

Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Днем ранее в акватории Черного моря недалеко от Севастополя заметили американский стратегический разведывательный беспилотник. Согласно информации Flightradar, RQ-4B Global Hawk ВВС США был зафиксирован всего примерно в 100 километрах по прямой от города. Беспилотник собирал разведданные в этом районе по меньшей мере пять часов.

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Режим готовности

19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В Центральном и Южном федеральных округах указом главы государства был введен режим повышенной готовности. В восьми регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. В остальных же субъектах действует базовый уровень готовности.

На территориях, где введен режим повышенной готовности, будут проведены отдельные мероприятия по территориальной обороне, а также по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главы регионов должны будут принять меры по охране важных для населения и государства объектов, а также ввести на части из них особый режим работы, который позволит обеспечить их должное функционирование.

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Крымский мост

Такое решение было принято на фоне обстрелов приграничных районов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также после подрыва моста через Керченский пролив ранним утром 8 октября.

В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.

12 октября ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточняется, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2022 года будут демонтированы поврежденные пролеты Крымского моста и завершены основные работы по восстановлению переправы.

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Марина Совина
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