В России обозначили сроки восстановления поврежденных пролетов Крымского моста

Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря 2022 года. Такие сроки обозначил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер сообщил, что основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены до конца 2022 года. Хуснуллин заверил, что фуры не будут пропускать на Крымский мост без досмотра.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последней информации, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

