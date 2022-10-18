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15:32, 18 октября 2022Россия

В России обозначили сроки восстановления поврежденных пролетов Крымского моста

Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря 2022 года. Такие сроки обозначил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер сообщил, что основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены до конца 2022 года. Хуснуллин заверил, что фуры не будут пропускать на Крымский мост без досмотра.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последней информации, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Сергей Истомин
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