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19:10, 14 октября 2022Россия

Хуснуллин обозначил сроки восстановления Крымского моста

Хуснуллин заявил о планах запустить движение грузовиков по Крымскому мосту 15 октября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены до конца 2022 года. Такие сроки обозначил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Он отметил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту намерены запустить уже 15 октября. Кроме того, вице-премьер заверил, что фуры не будут пропускать на Крымский мост без досмотра.

«Пропуск грузовиков через Крымский мост может начаться после усиления опор моста», — уточнил он.

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До этого правительство России поручило завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Позже ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Анна Щербакова
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