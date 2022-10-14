Хуснуллин обозначил сроки восстановления Крымского моста

Хуснуллин заявил о планах запустить движение грузовиков по Крымскому мосту 15 октября

Основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены до конца 2022 года. Такие сроки обозначил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Он отметил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту намерены запустить уже 15 октября. Кроме того, вице-премьер заверил, что фуры не будут пропускать на Крымский мост без досмотра.

«Пропуск грузовиков через Крымский мост может начаться после усиления опор моста», — уточнил он.

До этого правительство России поручило завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Позже ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.