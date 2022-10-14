Обозначены сроки восстановления Крымского моста

Правительство России установило сроки ремонта Крымского моста до 1 июля 2023 года

Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года. Такие сроки обозначил кабмин. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 октября, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Буданова. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.

13 октября в сети появилась видеозапись, на которой видна огромная пробка из фур на выезде из Крыма.