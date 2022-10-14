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10:53, 14 октября 2022Россия

Обозначены сроки восстановления Крымского моста

Правительство России установило сроки ремонта Крымского моста до 1 июля 2023 года
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года. Такие сроки обозначил кабмин. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 октября, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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8 октября 2022

ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Буданова. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.

13 октября в сети появилась видеозапись, на которой видна огромная пробка из фур на выезде из Крыма.

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Евгения Куликова
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