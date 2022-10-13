Огромная пробка из фур на выезде из Крыма попала на видео

В сети появились кадры пробки из фур на выезде из Крыма после взрыва на Крымском мосту

В сети появилась видеозапись, на которых видна огромная пробка из фур на выезде из Крыма. Их публикует издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны сотни фур и грузовиков. Пробка из них, судя по видеозаписи, растянулась на несколько километров. Предположительно, кадры сняты на территории аэродрома Войково в Керчи.

Пробка из грузовых автомобилей образовалась после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Там взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой — ее закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. 12 октября ФСБ по итогам расследования теракта назвала организатором случившегося главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. За соучастие в подготовке взрыва задержали восемь человек.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и возложил за него ответственность на спецслужбы Украины. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.