Путин предостерег Украину от ударов по территории России

Путин пообещал жесткий ответ Украине в случае продолжения терактов на территории России

Президент России Владимир Путин предостерег Украину от совершения новых ударов по территории РФ. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, его слова приводятся на официальном портале Кремля.

По словам Путина, ответ на новые теракты со стороны Киева будет жестким.

«В случае продолжения терактов ответы (...) будут соответствовать масштабу угроз», — предупредил президент.

Утром 10 октября стало известно о массированных ракетных обстрелах по всей территории Украины. Из-за повреждений 11 объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах и городе Киеве наблюдаются перебои с энерго- и водоснабжением.

Путин отметил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России.