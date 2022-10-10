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Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам Украины

Путин заявил об ударе России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины. Об этом на заседании Совбеза заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

В частности, удары были нанесены по объектам энергетики, военного управления и связи, сказал глава государства, подчеркнув, что это было сделано по предложению Минобороны России. Президент предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

Впоследствии Путин попросил главу министерства Сергея Шойгу доложить на заседании Совета безопасности о результатах ударов.

С утра 10 октября во многих частях Украины жители сообщали о взрывах. В частности, они были слышны в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и в других городах. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что воздушная тревога не стихает на всей территории страны.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. В офисе президента заявили, что под Киевом под удар попала ТЭЦ. На Западной Украине повреждены контактные сети, из-за чего жителей предупредили о задержке поездов; также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Помимо этого, у многих жителей пропали свет и вода.

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Анастасия Шейкина
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