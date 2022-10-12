ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту

ФСБ задержала граждан РФ, Украины и Армении за соучастие в теракте на Крымском мосту

За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В частности в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Отмечается, что всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Также известно, что взрывное устройство общим весом свыше 22 тонн, закамуфлированное в рулоны с полиэтиленовой пленкой, изначально было отправлено из морского порта Одессы.

Организатором теракта ФСБ России назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

ЧП на мосту через Керченский пролив произошло ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено дело.