Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту

ФСБ задержала граждан РФ, Украины и Армении за соучастие в теракте на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В частности в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Отмечается, что всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Также известно, что взрывное устройство общим весом свыше 22 тонн, закамуфлированное в рулоны с полиэтиленовой пленкой, изначально было отправлено из морского порта Одессы.

Организатором теракта ФСБ России назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

ЧП на мосту через Керченский пролив произошло ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.