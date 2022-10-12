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ФСБ назвала имя организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ назвала главу военной разведки Украины Буданова организатором подрыва Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом в среду, 12 октября, сообщает ТАСС.

По данным российской спецслужбы, соучастниками преступления стали 12 человек, 8 из них сейчас задержаны.

Буданов контролировал действия агентов и их сообщников.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.

В результате теракта по последним данным погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Елизавета Новикова
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