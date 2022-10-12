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ФСБ назвала имя организатора теракта на Крымском мосту
ФСБ назвала главу военной разведки Украины Буданова организатором подрыва Крымского мостаСюжетВзрыв на Крымском мосту
ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом в среду, 12 октября, сообщает ТАСС.
По данным российской спецслужбы, соучастниками преступления стали 12 человек, 8 из них сейчас задержаны.
Буданов контролировал действия агентов и их сообщников.
Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.
В результате теракта по последним данным погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.