Рогов сообщил, что в Бердянске произошел взрыв, это могла быть работа ПВО

В Бердянске на побережье Азовского моря произошел взрыв. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его информации, громкий затяжной звук местные жители услышали около 13:45 по местному времени. Согласно предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Представитель администрации региона опубликовал видео с места случившегося. На кадрах запечатлены следы работы ПВО в небе и клубы дыма.

Ранее Рогов информировал о двух взрывах, которые были слышны в Мелитополе Запорожской области. Он также выразил надежду, что это была работа ПВО.