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16:40, 2 января 2023Россия

Рогов подтвердил информацию о сбитом в Бердянске беспилотнике

Владимир Рогов подтвердил, что в Бердянске был сбит разведывательный беспилотник
СюжетВзрыв в Бердянске

Кадр: Telegram-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что услышанный жителями Бердянска взрыв был вызван тем, что силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Официальная информация по взрыву в Бердянске. Расчетом ПВО ВС РФ в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства», — написал Рогов. Он добавил, что жертв и разрушений в результате произошедшего нет.

В понедельник, 2 января, Рогов сообщил, что жители Бердянска около 13:45 по местному времени услышали громкий затяжной звук. Он также опубликовал видео с места случившегося, на котором были запечатлены следы работы ПВО в небе и клубы дыма.

Позднее администрация Бердянска сообщила, что был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат.

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Олег Давыдов
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