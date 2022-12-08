В Севастополе над акваторией моря сбили беспилотник
Севастопольский губернатор Развожаев заявил, что над акваторией моря был сбит беспилотник
В Севастополе над акваторией моря сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что БПЛА был сбит кораблем Черноморского флота. «Наши военные как всегда сработали четко», — написал он.
Два беспилотника также сбили в районе Севастополя 6 декабря. Там уточнили, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега и местные жители не услышали никаких звуков.