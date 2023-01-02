Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Власти сообщили, что украинский разведывательный БПЛА был сбит ночью на подлете к Воронежу

На подлете к Воронежу был сбит малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в понедельник, 2 января, сообщается в Telegram-канале правительства области.

По информации властей, беспилотник был запущен с территории Украины, ночью его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны.

«Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — заключили в администрации.

Ранее также стало известно, что украинский БПЛА повредил объект энергоснабжения в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ЧП произошло ночью, в результате атаки один из поселков Климовского района остался без электроснабжения.