Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 2 января 2023Россия

Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Власти сообщили, что украинский разведывательный БПЛА был сбит ночью на подлете к Воронежу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Воронежу был сбит малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в понедельник, 2 января, сообщается в Telegram-канале правительства области.

По информации властей, беспилотник был запущен с территории Украины, ночью его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны.

«Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — заключили в администрации.

Ранее также стало известно, что украинский БПЛА повредил объект энергоснабжения в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ЧП произошло ночью, в результате атаки один из поселков Климовского района остался без электроснабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО
Названы лучшие игры 2022 года
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Психолог призвала продолжать традицию давать себе новогодние обещания
Четыре человека погибли при столкновении вертолетов в Австралии
Украинская легкоатлетка-чемпионка оценила решение УЕФА провести турнир в России
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана
Стало известно местонахождение внука Пугачевой в Новый год
Стало известно о рекордной закачке газа в европейские хранилища
Россиянин расстался с девушкой и попытался отсудить потраченные на нее деньги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.