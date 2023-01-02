Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области

Украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ЧП произошло в ночь на 2 января. В результате атаки один из поселков Климовского района остался без электроснабжения, оперативные службы занимаются восстановительными работами. Пострадавших нет.

Климовский район на юге граничит с Черниговской областью Украины.

Удары по российским объектам

20 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытку атаки по объекту энергетической инфраструктуры в Брянской области. Тогда дрон атаковал районные энергетические сети, в результате было повреждено административное здание , а также один автомобиль.

16 ноября дрон ВСУ атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области более чем в 170 километрах от границы с Украиной. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших. Позднее выяснилось, что при атаке пострадал один резервуар нефтебазы.

29 декабря Mash узнал, что власти Саратовской области временно закрыли небо. Сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar также показывал, что самолеты, чей маршрут пролегал вблизи региона, следовали в обход. По информации издания, такая мера была принята после неудачной попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Энгельсе.

26 декабря трое военнослужащих погибли в результате падения обломков беспилотника ВСУ на аэродром в Энгельсе. 5 декабря российские системы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, тогда также погибли трое военных.

На Украине подсчитали количество воздушных тревог

Государственная пограничная служба страны подсчитала, что на Украине с начала специальной военной операции воздушную тревогу объявляли около 14 870 раз. Чаще всего сирены звучали в восточных регионах страны. В Киеве же с 24 февраля по 15 декабря сообщалось о 638 тревогах.

30 декабря Минобороны России опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины. Видео было показано во время ежедневного брифинга оборонного ведомства. На записи видно, как Вооруженные силы (ВС) России производят пуски ракет морского базирования. Высокоточные ракеты выпущены с кораблей и были направлены на пункты военного управления и объекты энергетики.

В октябре Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Атаки начались вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным властей страны, стоят спецслужбы Украины. Целями ударов становятся объекты энергетики, военного управления, связи и оборонной промышленности в стране.

Обозреватель Foreign Policy экономист Адам Туз выяснил, что регулярные ракетные удары российских войск, которые вывели из строя около 50 процентов объектов инфраструктуры Украины, стали важным фактором финансово-экономических проблем Киева. «Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — отметил эксперт.