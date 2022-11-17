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14:36, 17 ноября 2022Россия

Момент удара ВСУ по нефтебазе в Орловской области попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом удара ВСУ по нефтебазе в Орловской области

Момент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в селе Стальной конь в Орловской области попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На снятых ночью кадрах видна отдаленная вспышка взрыва. За ней последовал громкий звук, от которого у машин сработали сигнализации.

О случившемся в Орловской области стало известно утром 16 ноября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу около четырех часов утра по местному времени, никто не пострадал. Село Стальной Конь, где располагается нефтебаза, находится более чем в 170 километрах от границы с Украиной.

Позднее советник губернатора российского региона Сергей Лежнев заявил, что при атаке беспилотника на нефтебазу пострадал один резервуар.

Никита Абрамов
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