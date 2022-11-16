Власти описали повреждения после атаки БПЛА на нефтебазу Орловской области

В Орловской области заявили, что при атаке на нефтебазу пострадала оболочка резервуара

При атаке беспилотного летательного аппарата на нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области пострадал один резервуар. Об этом сообщил советник губернатора российского региона Сергей Лежнев, его цитирует РИА Новости.

«Пострадал просто резервуар, первая оболочка», — описал повреждения Лежнев.

До этого в сети появились кадры с места атаки БПЛА. На них видно, что поврежден один из резервуаров с топливом.

О случившемся в Орловской области стало известно утром в среду, 16 ноября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу около четырех часов утра по местному времени, никто не пострадал. Село Стальной Конь, где располагается нефтебаза, находится более чем в 170 километрах от границы с Украиной.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в Орловской области режим повышенной готовности. Подобные меры также касаются субъектов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них ввели средний уровень реагирования.