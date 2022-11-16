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08:48, 16 ноября 2022Россия

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Орловский губернатор Клычков сообщил о подрыве нефтебазы с помощью беспилотника

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

В Орловской области совершен подрыв нефтебазы в районе села Стальной Конь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь», — написал глава области.

В результате происшествия, добавил Клычков, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в приграничном российском регионе — Брянской областипопытались подорвать нефтеналивной терминал «Жеча». По предварительным данным, атака проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата, с которого на объект сбросили неустановленный боеприпас.

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Никита Абрамов
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