В приграничном российском регионе попытались подорвать нефтеналивной терминал

В Брянской области загорелся нефтеналивной терминал «Жеча» после попытки подрыва

В Брянской области попытались подорвать нефтеналивной терминал «Жеча», что привело к пожару. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, атака проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), с которого на объект сбросили неустановленный боеприпас.

После атаки сотрудники «Русснефть Брянск» начали осматривать территорию и обнаружили возгорание в одном из резервуаров, где находилось около трех тонн нефти. Пожар удалось локализовать.

Уточняется, что нефтеналивной терминал «Жеча» находится на расстоянии около 50 километров от российской границы.

24 октября в Брянской области неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Никто не пострадал, были повреждены железнодорожные пути.