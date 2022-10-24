Богомаз сообщил, что на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.

Как отметил Богомаз, в результате были повреждены железнодорожные пути. «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил он.

9 июля взрывное устройство сработало перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Брянской области. В результате никто не пострадал, железнодорожные пути не были повреждены, однако взрыв повредил стекла кабины машиниста грузового поезда.