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22:28, 24 октября 2022Россия

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Богомаз сообщил, что на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.

Как отметил Богомаз, в результате были повреждены железнодорожные пути. «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил он.

9 июля взрывное устройство сработало перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Брянской области. В результате никто не пострадал, железнодорожные пути не были повреждены, однако взрыв повредил стекла кабины машиниста грузового поезда.

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Марина Совина
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