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В граничащем с Украиной регионе на железнодорожных путях произошел взрыв

Брянский губернатор Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях перед поездом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В Унечском районе Брянской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывное устройство сработало на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом. В результате взрыва никто не пострадал, железнодорожные пути не повреждены.

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Богомаз сообщил, что взрыв повредил стекла кабины машиниста грузового поезда. На место прибыли сотрудники оперативных служб российского региона.

8 июля власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 суток — он будет действовать до 23 июля. Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.

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Анастасия Шейкина
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