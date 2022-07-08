Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили до 23 июля

В Брянской области власти решили продлить высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Подобный режим в граничащем с Украиной российском регионе будет действовать 15 суток — с 8 по 23 июля. Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.

На сайте правительства также говорится, что жителям рекомендуется «согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации».

Брянская область после отмены желтого уровня террористической опасности 7 июня вновь установила подобный режим 23 июня.