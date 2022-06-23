Брянская область вновь установила желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности снова ввели в Брянской области до 8 июля

В Брянской области власти вновь установили высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

До этого желтый уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания действия подобного режима власти не продлевали его более чем две недели. При этом в других граничащих с Украиной регионах высокий уровень террористической опасности был продлен — в их числе Белгородская и Курская области, а также приграничные районы Крыма.

Как сообщили в правительстве, подобный режим в Брянской области будет действовать 15 суток — с 23 июня по 8 июля. Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.

«Напоминаем, что данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз», — говорится в сообщении.

Последний раз Украина обстреляла Брянскую область 20 июня — тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Суземка. Пострадал один человек — ему не потребовалась госпитализация, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что удар по российскому населенному пункту был нанесен поставленными с Запада снарядами.