В Брянской области заявили об обстреле поселка

Глава Брянской области Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле поселка Суземка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Суземка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате обстрела пострадали несколько объектов. По словам губернатора области, «в поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество». На месте работают оперативные и аварийные службы.

Все оперативные и аварийные службы работают на месте.

14 июня Богомаз сообщил об обстреле села «Точкой-У». Удар был нанесен по населенному пункту Займище в Брянской области. Глава региона подчеркнул, что в селе нет военных объектов, обстрел велся по жилому массиву.