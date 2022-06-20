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В Брянской области заявили об обстреле поселка

Глава Брянской области Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле поселка Суземка
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Суземка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате обстрела пострадали несколько объектов. По словам губернатора области, «в поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество». На месте работают оперативные и аварийные службы.

Все оперативные и аварийные службы работают на месте.

14 июня Богомаз сообщил об обстреле села «Точкой-У». Удар был нанесен по населенному пункту Займище в Брянской области. Глава региона подчеркнул, что в селе нет военных объектов, обстрел велся по жилому массиву.

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Марина Совина
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