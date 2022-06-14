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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села «Точкой-У»

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Займище «Точкой-У»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

Удар по селу Займище в Брянской области, по предварительным данным, был нанесен ракетой «Точка-У». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

Он отметил, что в том населенном пункте нет военных объектов, обстрел велся по жилому массиву.

Ранее 14 июня сообщалось, что в городе Клинцы Брянской области, который находится в 45 километрах от границы с Украиной и входит в городское поселение Займище, произошел взрыв. Со слов очевидцев, после взрыва почти во всех квартирах города пропали свет и вода. Позже власти пришли к выводу, что это был обстрел, и раскрыли масштабы повреждений. Повреждены около 50 домов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Ударная волна
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Марина Совина
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