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В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв, в квартирах пропали свет и вода

Фото: Telegram-канал «БРЯНСКИЕ НОВОСТИ»

В городе Клинцы Брянской области, который находится в 45 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, после взрыва почти во всех квартирах города пропали свет и вода. Предположительно, пострадала одна женщина, поврежден жилой дом.

Власти граничащего с Украиной российского региона официально не подтвердили информацию о случившемся. О причинах взрыва также не сообщается.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.

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Анастасия Шейкина
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