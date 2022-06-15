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Власти российского региона рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Власти Брянской области заявили о стабильном состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Фото: Shutterstock

Правительство Брянской области рассказало о состоянии пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) входящего в городское поселение Клинцы села Займище. По сообщению властей, все шестеро пострадавших остаются под наблюдением. Об этом сообщается на официальной странице региона во «ВКонтакте».

Власти Брянской области уточнили, что все пострадавшие получают помощь врачей.

«Шестеро пострадавших в результате обстрела 14 июня села Займище в Клинцах находятся под наблюдением в районной больнице. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По состоянию на 15.06 состояние всех пациентов удовлетворительное и стабильное», — приводится на странице Брянской области сообщение регионального департамента здравоохранения.

Об обстреле Клинцов стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.

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Валерий Розенберг
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