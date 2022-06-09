Российское село обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Хотмыжск со стороны Украины

Село Хотмыжск Грайворонского горокруга Белгородской области в четверг, 9 июня, было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех домовладениях выбиты окна, также посечены крыши и заборы.

Губернатор сообщил, что на месте обстрела работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Он пообещал начать восстановление поврежденных домовладений в пятницу, 10 июня.

27 мая ВСУ обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Тогда пострадал мужчина — он получил осколочное ранение голени. Повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.