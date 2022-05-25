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Еще один приграничный регион продлил желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 9 июня

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Белгородской области до 9 июня продлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что желтый уровень террористической опасности продлевается в области на две недели.

Во вторник, 24 мая, об аналогичных мерах объявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он рассказал, что подобный режим продлевается до 8 июня, подчеркнув, что такое решение было принято вместе с руководителями силовых структур. Губернатор призвал местных жителей быть бдительными и обращать внимание на оставленные вещи или подозрительных граждан.

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Также о продлении режима сообщили в правительстве приграничной Брянской области — он будет действовать в российском регионе до 7 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Богомаз.

Власти Белгородской, Курской и Брянской областей продлевают желтый уровень террористической опасности третий раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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