Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июня

В Курской области до 8 июня продлевается повышенный уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

По его словам, такое решение было принято вместе с руководителями силовых структур. Желтый уровень террористической опасности продлевается на две недели, уточнил он.

Старовойт заявил, что подобный режим поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей Курской области. Он призвал россиян быть бдительными и обращать внимание на оставленные вещи или подозрительных граждан.

До продления желтого уровня террористической опасности такой режим действовал в области до 25 мая — власти продлевают его в третий раз. Курская область стала первым граничащим с Украиной регионом, который продлил повышенный уровень террористической опасности до начала лета.

До 25 мая подобный режим действует в Белгородской области, а также в двух районах и трех городских округах Крыма и в двух районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.